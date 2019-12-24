Вашингтон, , 18:05 — REGNUM Решение отказаться от анимированных изображений формата APNG (Animated Portable Network Graphics) ради безопасности пользователей, страдающих эпилепсией, приняло руководство социальной сети Twitter. Об этом 24 декабря сообщается в официальном аккаунте администрации Twitter.

Как пояснило руководство Twitter, разработчики обнаружили в системе специфическую ошибку, позволяющую добавлять сразу несколько анимированных изображений в один пост. Такие мигающие изображения могут вызвать приступ у людей, страдающих от эпилепсии.

Решение было принято в связи с атакой на Twitter-аккаунт «Фонда эпилепсии» (Epilepsy Foundation), когда злоумышленники массово публиковали в комментариях в постам организации мигающие картинки, способные привести к ухудшению здоровья у людей с повышенной светочувствительностью. При этом отмечается, что GIF-анимация по-прежнему останется на платформе, так как злоупотребления с её помощью не предусмотрены системой.

Подчёркивается, что последствия атак с помощью APNG-формата хоть и редки, могут оказаться достаточно серьёзными для пользователей с повышенной светочувствительностью, вплоть до временной потери трудоспособности.

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