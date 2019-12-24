Москва, , 18:03 — REGNUM Обновление инфраструктуры здравоохранения в регионах должно проводиться с учётом межведомственного характера некоторых учреждений. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Государственной думы.

«По поводу межведомственности национальных проектов и межрегиональности. Значительная часть усилий — много раз об этом уже говорил, — должна быть сосредоточена в регионах. И, разумеется, когда мы говорим даже о первичном звене или даже в рамках национального здравоохранения, нужно определиться. Правительство должно помочь регионам, где что воссоздавать, где что строить, имея в виду межведомственный характер некоторых учреждений», — заявил Путин.

«Нецелесообразно, допустим, крупное медицинское учреждение, может, делать в каждом городе, в каждом субъекте. Более эффективно они будут работать, если будут работать в межведомственном режиме», — указал он.