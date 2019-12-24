Волгоград, , 17:54 — REGNUM 20 новых автомобилей скорой помощи вручили 24 декабря медикам в Волгограде. Часть из них отправятся в отдалённые районы области. Модернизация парка техники позволила за четыре года обновить 94% машин, сообщает пресс-служба правительства региона.

В очередной партии спецмашин 14 автомобилей скорой помощи класса «В» и шесть реанимобилей класса «С». 11 единиц новой техники отправят в центральные районные больницы, ещё три пополнят автопарк клинической станции скорой медицинской помощи.

Четыре реанимобиля поступят в детскую областную больницу и перинатальные центры региона. Они оснащены современными кювезами, в которых обеспечивается оптимальный температурный режим, что даёт возможность перевозить на дальние расстояния даже новорождённых детей с критическим весом. Ещё два реанимобиля предназначены для реанимационной помощи взрослым в больнице №25.

В 2019 году из средств областного бюджета впервые было направлено более 102 млн рублей на закупку 96 санитарных автомобилей, которые уже работают в районных больницах региона.