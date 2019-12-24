Москва, , 17:47 — REGNUM В межпарламентском диалоге Россия должна по-прежнему жёстко и бескомпромиссно защищать историческую правду о Великой Отечественной войне. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Государственной думы.

«В международном, межпарламентском диалоге — решительно и твёрдо защищать правду о войне. Правду о победах, тяжелейших потерях, испытаниях нашего народа, о жертвах, которые наш народ положил на алтарь победы над нацизмом», — заявил Путин.

Знаю, что парламент России всегда выступает жёстко, бескомпромиссно, когда дело касается священной для нас исторической памяти. Я хочу всех вас за это поблагодарить», — добавил президент.