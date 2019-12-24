Вильнюс, , 17:45 — REGNUM После нескольких месяцев подряд роста населения Литвы в первой половине 2019 года, что дало властям страны повод провозгласить начало «эры возрождения», население Литвы падает третий месяц подряд, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 декабря.

Согласно новейшим данным департамента статистики Литвы, в начале ноября в Литве проживало 2,793 млн жителей, на 174 человека меньше, чем в начале октября. За год, с декабря 2018 по декабрь 2019 года, население сократилось на 2 тыс. жителей.

К 1 января 2018 года в Литве проживало 2,808 млн жителей, а к 1 января 2019 года — 2,793 млн человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сокращение общей численности населения Литвы происходит даже на фоне высокой иммиграции в страну, в первую очередь гастарбайтеров с Украины.