Симферополь, , 17:38 — REGNUM В 2020 году в Симферополе отремонтируют 68 километров дорог, в Керчи — 32 километра. Об этом 24 декабря на пресс-конференции сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

«Дороги будут ремонтироваться одновременно с установкой освещения и обустройством тротуаров. Думаю, вы действительно увидите, что ситуация изменится к лучшему. Подрядчики «ВАД» и «Центродорстрой» известны по всей стране, это позволяет нам сделать вывод, что у нас не будет приключений, как сейчас, когда за деньги Президентского фонда сдают «стиральную доску» на улице Александра Невского в Симферополе», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма раскритиковал качество ремонта дорожного покрытия на реконструированной в Симферополе улице Александра Невского, заявив, что подрядчику не заплатят деньги.

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