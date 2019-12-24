Симферополь, 24 декабря 2019, 17:38 — REGNUM В 2020 году в Симферополе отремонтируют 68 километров дорог, в Керчи — 32 километра. Об этом 24 декабря на пресс-конференции сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма раскритиковал качество ремонта дорожного покрытия на реконструированной в Симферополе улице Александра Невского, заявив, что подрядчику не заплатят деньги.
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