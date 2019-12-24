Москва, , 17:31 — REGNUM Особенности обмена бумажной трудовой книжки на электронную пояснил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Всеволод Вуколов. Его слова 24 декабря приводит пресс-служба ведомства.

Вуколов отметил, что любой гражданин сможет в любой момент поменять бумажную трудовую книжку на электронную. Однако этот процесс будет необратим: обратный обмен электронной трудовой на бумажную не предусмотрен законодательством.

Замминистра напомнил, что 2020 год будет переходным для введения трудовой книжки в электронном виде. Работодатели обязаны будут до 1 июля проинформировать сотрудников о возможности выбора между электронной и бумажной трудовыми книжками. Заявление на трудовую книжку в её электронном формате нужно будет подать с 1 июля по 31 декабря 2020 года. Если работник в этот период не подаст заявление, работодатель будет продолжать вести трудовую книжку на бумаге.

Те граждане, которые будут впервые устраиваться на работу с 1 января 2021 года уже не смогут выбрать формат трудовой книжки: в их распоряжении останется только электронная версия. Все сведения о трудовой деятельности будут доступны через личный кабинет на сайте госуслуг или ПФР.

Ранее ИА REGNUM сообщало о положительной оценке закона о введении электронных трудовых книжек в России специалистом по семейному праву, телеведущей Викторией Данильченко.

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