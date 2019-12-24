Тамбов, , 17:26 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 24 декабря, встретился с детьми, которые проявили мужество в экстремальных ситуациях в уходящем году, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Губернатор Александр Никитин встретился с детьми, которые проявили мужество в экстремальных ситуациях Tambov.gov.ru

Александр Никитин наградил ребят благодарственными письмами и ценными подарками за неравнодушное отношение к чужой беде, смелость и решительность, проявленные в экстремальной ситуации. Глава региона отметил, что такие встречи необходимо сделать традиционными.

В числе юных героев — ребята из Мичуринского района Никитина Шамшурин, Дмитрий Карпов, Илья Щетинин и Александр Вдовин. Во время прогулки услышали взрыв в одном из домов: пристройка к дому и одна из основных кирпичных стен «сложились», начался пожар. Они подбежали к дому, увидели под развалинами человека. Криками о помощи они привлекли внимание соседей, вызвали службу спасения 112. Ребята начали разбирать завал и вытащили пострадавшего, оказали ему первую помощь. Им удалось потушить пожар до приезда спасателей.

Помогли потушить пожар и ребята из отряда «Солдаты памяти» тамбовского регионального отделения поискового движения России. Они были в Тамбовском районе в селе Тулиновка в экспедиции и заметили горящее строение. Бойцы оперативно среагировали и приступили к тушению пожара. Работу они вели до приезда пожарных. Дом и прилегающие строения удалось спасти.

Также летом мужество проявила и Валерия Глазкова. Она спасла двух племянников, вытащив их из горящего дома. А в мае своего младшего брата спас Иван Виноградов: почувствовав запах дыма и увидев пламя за окном, он поспешил выбежать из дома вместе с ним. Но брату стало плохо, поэтому Иван вынес его из дома на руках.

В январе Татьяна Дрожжина из рабочего поселка Токаревка каталась на коньках. На льду она заметила лежащего человека. Побоявшись подъехать поближе, она пошла домой и обратилась к взрослым. Вместе со своей соседкой Татьяна отправилась вновь на пруд, где в итоге нашли женщину. Информацию о ней девочка передала в дежурную часть. Как выяснилось, женщина страдала потерей памяти и несколько дней считалась пропавшей без вести.