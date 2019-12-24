Калуга, , 17:28 — REGNUM В 2020 году Калужская область станет участницей мемориальной акции «Без срока давности», сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам совещания в Калуге. В совещании приняли участие сопредседатель центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь ОДД «Поисковое движение России», сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева и представители министерств и ведомств региона, общественных и ветеранских организаций Калужской области.

В 2020 году Калужская область станет участницей мемориальной акции «Без срока давности» Admoblkaluga.ru

Участники встречи говорили о межведомственном взаимодействии при реализации проекта «Без срока давности». Его цель — сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения. Акция призвана помочь распространить достоверную историческую информацию о военных преступлениях на оккупированной территории.

Отмечалось, что проект будет проходить в несколько этапов. Первый — поисковые работы на местах массовой гибели гражданского населения в годы Великой Отечественной войны, работа с новыми рассекреченными архивными документами. Второй этап — просветительская работа. Помимо этого в ходе проекта на киностудии «Ленфильм» планируется съемка документального кинофильма о судьбе мирного населения в годы войны. Архивное направление проекта предполагает издание и введение в научный оборот документов о преступлениях нацистов и коллаборационистов на оккупированных территориях.

В настоящее время в 22 регионах России, территории которых в годы войны находились в оккупации, создаются рабочие группы по реализации проекта. В 2020 году продолжатся поисковые работы на местах гибели мирных жителей в 12 регионах страны, в том числе и в Калужской области. Их результаты будут переданы в следственные органы. Так, специалистами Калужской области на основе имеющихся архивных документов определены три места массового захоронения мирного населения в годы Великой Отечественной войны, где в 2020 году начнутся поисковые работы. Все они находятся в Спас-Деменском районе.

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