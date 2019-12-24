Бугуруслан, Оренбургская область, , 17:18 — REGNUM В Оренбуржье депутат горсовета Бугуруслана осуждён за покушение на дачу взятки в размере 300 тыс. рублей. Их он передал одному из сотрудников правоохранительных органов в обмен на прекращение проверки, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Депутат также является директором одной из фирм. Проверка касалась использования фирмой депутата, которая была подрядчиком по выполнению капремонта в одном из сельских детсадов, некачественных стройматериалов.

Правоохранитель отказался от взятки. Депутат получил три года строгого режима и заплатит штраф в 3 млн рублей. Правда, в силу приговор пока не вступил.