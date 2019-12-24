Ростов-на-Дону, , 17:13 — REGNUM Несколько тысяч специалистов задействуют в переписи населения в Ростовской области. Об этом на встрече с журналистами сообщила руководитель Ростовстата Марина Самойлова, передаёт ИА REGNUM.

По её словам, 10 тыс. человек привлекут к переписи населения на Дону. Отличительной чертой нынешней переписи станет цифровизация процесса. Впервые бумажные переписные листы будут применяться исключительно в труднодоступных населённых пунктах.

Применение современных технологий, считает глава Ростовстата, поможет улучшить качество сбора информации и способствует оперативному сбору данных. После проведения переписи используемую технику традиционно передадут нуждающимся.

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