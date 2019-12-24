Москва, , 17:10 — REGNUM Заменить реагенты в Москве в зимний период не представляется возможным. Об этом заявил депутат Мосгордумы Степан Орлов («Единая Россия») на заседании комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, использование гранитной крошки и песка не даст результата — эти материалы будут вмерзать и не обеспечат безопасного движения транспортных средств и граждан. Также они засорят ливневки в столице.

«Это тоже самое как ангина. Её можно лечить антибиотиками, хотя они вредны. Но можно лечить чаем и медом и это плохо закончится. Человечество пока не придумало ничего лучше реагентов, к сожалению», — отметил Орлов.

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