Симферополь, , 17:02 — REGNUM Власти Крыма не будут платить подрядчику реконструкции улицы Александра Невского в Симферополе из-за некачественно выполненных работ. Об этом 24 декабря на заседании Совета министров РК заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Расчёт за эти работы не проводить, поскольку это не работы. Объект не сдан, сделайте ровную дорогу. По-другому этот объект принят не будет», — отметил глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, капремонт на улице Александра Невского начался в середине августа. Позже глава Крыма Сергей Аксёнов раскритиковал качество ремонта дорожного покрытия на реконструированной в Симферополе улице Александра Невского, отметив, что новая дорога больше похожа на «стиральную доску».

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