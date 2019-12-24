Симферополь, 24 декабря 2019, 17:02 — REGNUM Власти Крыма не будут платить подрядчику реконструкции улицы Александра Невского в Симферополе из-за некачественно выполненных работ. Об этом 24 декабря на заседании Совета министров РК заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, капремонт на улице Александра Невского начался в середине августа. Позже глава Крыма Сергей Аксёнов раскритиковал качество ремонта дорожного покрытия на реконструированной в Симферополе улице Александра Невского, отметив, что новая дорога больше похожа на «стиральную доску».
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