Рига, , 17:01 — REGNUM Благотворительный марафон «Дай пять!» в Латвии, посвящённый в этом году программам паллиативной помощи для неизлечимо больных, собрал 438 197 евро. Об этом пишет портал Diena.lv.

По данным журналистов, деньги будут направлены на различные нужды и терапию паллиативной медицины. Марафон стартовал 17 декабря. На Домской площади в старой Риге была установлена стеклянная кабина откуда осуществлялась трансляция. Каждый, пожертвовав 5 евро, мог «заказать» песню, прозвучавшую потом в эфире Латвийского Радио.

В акции приняли участия многие политики, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и президент страны Эгилс Левитс, а также президенты Литвы и Эстонии.