Рига, , 17:01 — REGNUM Департамент сообщений Рижской Думы планирует заключить договор о строительстве велодорожки на набережной города стоимостью 1,15 млн евро, сообщает 24 декабря портал delfi.lv.

В конкурсе на строительство приняло участие 10 компаний. Общий бюджет департамента в этом году составил 24,610 млн евро, из которых 10, 745 млн — дотация Риге, получаемая из госбюджета.

Из этой суммы 15,076 млн евро было запланировано на реконструкцию подъездных путей к мосту Брасы, а также строительство велодорожки на улице Краста вдоль берега Даугавы.

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