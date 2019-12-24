Санкт-Петербург, , 17:05 — REGNUM До Нового года осталась ровно неделя и, несмотря на отсутствие снега и аномальную температуру за окном, большинство петербуржцев хотят привнести в свой дом атмосферу праздника. Для этого на улицах города, на ёлочных базарах, и в магазинах выставлены на продажу ёлки на любой вкус, живые и искусственные, от миниатюрных до пятиметровых. Причем на многие предложения вполне доступные цены, ведь чем ближе к празднику, тем больше скидка на ценнике.

К примеру, в международной сети немецких магазинов OBI можно приобрести искусственную ель высотой 45 см за 199 рублей, а новогоднюю живую ель — за 599 рублей. Пускай она небольшая, всего 150−200 см, но зато настоящая и пахнет как в лесу. Самое дорогое живое дерево в указанной сети можно приобрести за 7999 рублей — это срезанная пихта Нордмана высотой до 350 см. Самая дорогая искусственная елка высотой пять метро предлагается за 79 990 рублей.

В российской сети гипермаркетов товаров для обустройства дома, ремонта и строительства «Максидом» представлен большой выбор искусственных елей. Самая дешевая «ростовая» — 60 см, резиновая из Таиланда, стоит со скидкой 2 190 рублей. Самая дорогая ель — пятиметровая «альпийская» ель, сделанная в России. На нее скидка не распространяется, цена 45 900 рублей. В продаже также большое разнообразие искусственных настольных ёлок, венков, веток и так далее, цена варьируется от 250 до тысячи рублей. К слову, в наличии также имеются и срезанные живые ели, цена за штуку высотой в 175−200 см варьируется от 600 до 900 рублей.

Французская компания, один из крупнейших европейских DIY-ритейлеров «Леруа Мерлен» предлагает на выбор порядка 50 разновидностей ёлок. Так живая 9-килограммовая пихта высотой до 1,3 метров продается за 898 рублей, а ель живая «Глауконика» высотой всего в 30 см стоит 352 рубля. Самая дорогая зеленая красавица — из Сербии, она в высоту всего 150 см и стоит порядка 4960 рублей, в то время как пихта «стандарт», высотой 2,5−3 метра обойдется в 3 568 рублей. В наличии также есть искусственные ели от 20 см за 122 рубля до 240 см за 18 887 рублей.

В одной из крупнейших сетей супермаркетов в Санкт-Петербурге «Домовой» предлагают приобрести искусственную ель на подставке в 30 см за 199 рублей, а высокую, до 2,1 метра, по скидке за 5999 рублей.