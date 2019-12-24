Чебоксары, , 16:59 — REGNUM В столице Чувашии, где вторые сутки идёт ледяной дождь, введён режим повышенной готовности к ликвидации чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление подписал глава администрации Чебоксары Алексей Ладыков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной мэрии.

В связи с непогодой режим повышенной готовности функционирования введён для городского звена территориальной подсистемы Единой региональной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В администрации отмечают, что все силы и средства готовы к ликвидации последствий ледяного дождя. Взяты на контроль объекты жилищно-коммунального хозяйства, жилой фонд, ЛЭП, линии освещения, связи и телекоммуникаций, газопроводы, а также деревья, нависающие над коммуникациями и транспортом.

По прогнозам, в городе сохраняется угроза ледяного дождя с падениями деревьев и обрушениями коммуникаций. В мэрии констатируют, что под тяжестью льда ломаются и погибают деревья, обрываются линии электропередач, рушатся различные конструкции, нарушается авиасообщение.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря меняется режим работы в школах. Директорам рекомендовано организовать учебный процесс для учеников дистанционно. Однако для учащихся средних и старших классов занятия могут проходить очно, если такое решение примут родители. Образовательные учреждения и педагогический коллектив будут работать в штатном режиме.