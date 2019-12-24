Санкт-Петербург, , 16:53 — REGNUM Шесть несовершеннолетних детей из многодетной семьи, проживавшей в деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области, будут помещены в государственные детские учреждения. Об этом сообщили 24 декабря в аппарате детского омбудсмена Ленобласти.

Напомним, отец детей Андрей Бовт обвиняется в изнасиловании малолетней дочери, 2006 года рождения, насильственных действиях сексуального характера в отношении этого же ребенка, а также в незаконном хранении большого количества оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов. Он находится под стражей.

В отношении шести детей была проведена психолого-медико-педагогическая комиссия, завершено их полное медицинское обследование.

В настоящее время идет сбор информации, необходимой для оформления и получения свидетельств о рождении и паспортов на детей, сообщили в пресс-службе детского омбудсмена. Напомним, все дети оказались без документов, поскольку их появление на свет никак не оформлялось.

«В ближайшие два дня дети будут выписаны из больницы. Определено государственное учреждение, в котором будут находиться дети», — отметили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области.

Двоим старшим совершеннолетним сыновьям семьи Бовт обещали оказать помощь в поиске работы и социальной адаптации.

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