Рига, , 16:38 — REGNUM Латвия входит в первую десятку стран мира с самым быстрым сокращением числа жителей. Об этом написал демограф и экономист Янис Херманис на странице в соцсети Twitter.

По его словам, за 11 месяцев 2019 года в стране родилось всего 17 126 малышей. И если в декабре их родится меньше 1 699, то 2019 побьёт антирекорд 2011 года, когда в Латвии родилось наименьшее число людей с 2000 года.

Херманис напомнил, что в 1991 году, на момент обретения независимости в Латвии проживали 2,5 млн человек. К 2050 году, если ситуация не изменится, то по причинам малой рождаемости, смертности, эмиграции, население страны составит 1,52 млн человек, отметил он.