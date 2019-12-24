Ростов-на-Дону, , 16:33 — REGNUM В Ростовской области в период с 16 декабря по 22 декабря 2019 года ОРВИ заболели более 12,4 тыс. жителей, что на 7,4% ниже эпидемического порога. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что на неэпидемическом уровне сохраняется заболеваемость и в областном центре, где зафиксировано 3,8 тыс. случаев (на 43,5% ниже эпидемического порога).

Специалисты уточнили, что наряду с этим число госпитализированных с диагнозом грипп и ОРВИ на Дону осталось на уровне предшествующей недели.

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