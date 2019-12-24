Колпино, Санкт-Петербург, , 16:36 — REGNUM Колпинский районный суд Санкт-Петербурга 24 декабря избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 60-летнего Андрея Богданова, который утром 20 декабря из карабина обстрелял троих охранников ООО «Транснефтьохрана». Одному из охранников злоумышленник прострелил грудь.

Богданову предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц.

По версии следствия, мужчина находился в лесу под Колпино для незаконной охоты. Будучи обнаруженным охраной газопровода «Белоусово-Ленинград», он не менее пяти раз выстрелил из нарезного карабина «Сайга-308−1» в сторону людей. Охранники открыли ответный огонь из служебных пистолетов. В тот же день Богданов, также работающий охранником, но в другой организации, был задержан.

Богданов вину признает, он отправлен в СИЗО на срок по 19 февраля 2020 года, отметили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Ранее в СКР рассказали, что ходе обыска по месту жительства злоумышленника были изъяты более 2000 патронов различных типов, два самодельных взрывных устройства, пять взрывателей ручных гранат, 16 устройств, похожих на детонаторы, составные части огнестрельного оружия. Также изъяты четыре единицы оружия, на которые имелись разрешения.

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