Белгород, , 16:30 — REGNUM В Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа продолжают лечение три человека, пострадавших от взрыва бытового газа в посёлке Яковлево Белгородской области. К новогодним праздникам двух из них планируют выписать из стационара, сообщили 24 декабря в пресс-службе правительства региона.

Две женщины находятся в ожоговом отделении больницы. Их состояние оценивается как удовлетворительное, ожоговые раны на стадии заживления. Новый год они смогут встретить дома, женщин планируют выписать из стационара. Пострадавший с травмами лицевой части черепа прооперирован в травматолого-ортопедическом отделении. Его состояние также оценивается как удовлетворительное, восстановительное лечение будет продолжено в условиях отделения челюстно-лицевой хирургии.

Напомним, 3 декабря при взрыве газа в жилом доме пострадало пять человек, двое скончались. Расследование ведёт Следственный комитет РФ.

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