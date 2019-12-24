Тверь, , 16:27 — REGNUM Специальный «новогодний автобус» будет курсировать по улицам Твери с 25 декабря по 8 января, проезд на нём в этот период будет бесплатным, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

«Новогодний автобус» будет курсировать с 05:00 до 24:00 в течение 15 дней по трём маршрутам. Так, с 25 по 29 декабря 2019 года автобусом можно будет воспользоваться на маршруте №20 (Энергоремонт — Мигалово), с 30 декабря 2019 года по 3 января 2020 года он будет курсировать по маршруту № 31 (Мамулино — Перинатальный центр), с 4 по 8 января 2020 года — по маршруту №36 (Мамулино — Сахарово). С 25 декабря по 2 января с 11:00 до 15:00 пассажиров будут встречать Дед Мороз и Снегурочка.

Таким образом региональные власти решили протестировать новую транспортную модель пассажирских перевозок, которая планируется ввести с 3 февраля 2020 года. В рамках новой транспортной модели на территории Твери и Калининского района будут функционировать 85 маршрутов: 30 муниципальных и 55 межмуниципальных. 49 из них не изменились, в 36 маршрутов внесены изменения, новое расписание будет действовать с 05:00 до 24.00.