Москва, , 16:22 — REGNUM Басманный суд Москвы принял решение об аресте главы управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС Александра Кизлыка, которого обвиняеют в злоупотреблении полномочиями, сообщает 24 декабря Интерфакс.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании такой меры пресечения.

«Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Кизлыка меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 февраля», — цитирует агентство текст решения судьи.

Как сообщало ИА REGNUM, генерала Кизлыка обвиняют в совершении преступления по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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