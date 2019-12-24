Москва, 24 декабря 2019, 16:22 — REGNUM Басманный суд Москвы принял решение об аресте главы управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС Александра Кизлыка, которого обвиняеют в злоупотреблении полномочиями, сообщает 24 декабря Интерфакс.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании такой меры пресечения.
«Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Кизлыка меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 февраля», — цитирует агентство текст решения судьи.
Как сообщало ИА REGNUM, генерала Кизлыка обвиняют в совершении преступления по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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