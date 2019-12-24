Париж, , 16:22 — REGNUM В Париже организованы две художественные выставки по случаю празднования 100-летия художника Пьера Сулажа: одна в центре Помпиду, а другая в Лувре, передает BFM TV.

«Сегодня Пьер Сулаж празднует свое 100-летие! Мы рады возможности поздравить его с таким днем», — говорится в заявлении центра Помпиду 24 декабря.

С начала декабря в национальном музее современного искусства Помпиду были выставлены четырнадцать картин Пьера Сулажа, некоторые из которых никогда не демонстрировались в Париже. В общей сложности в музее хранится двадцать пять произведений художника, созданных в период с 1948 по 2002 год. Это вторая по важности коллекция музея.

Другой музей, Лувр, сосредоточился на двадцати картинах мастера, который считается величайшим из ныне живущих французских художников.

Напомним, французскому художнику-абстракционисту Пьеру Сулажу 24 декабря 2019 года исполнилось 100 лет.