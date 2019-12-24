Рязань, , 16:19 — REGNUM Четырёхлетнюю девочку вернули отцу судебные приставы Рязанской области. Похитителем дочки была её собственная мать — женщина не хотела отдавать ребёнка бывшему супругу, сообщили 24 декабря в пресс-службе регионального Управления ФССП.

Семейный разлад наступил ещё в 2018 году — тогда мать забрала трёхлетнюю девочку и не мешала её общению с отцом. Мужчина утверждал, что супруга ведёт себя агрессивно по отношению к ребёнку и добился возбуждения в июле 2019 года исполнительного производства, по которому мать должна отдать ребёнка отцу. Женщина долгое время не желала знакомиться с документами, а когда пришлось это сделать — покинула своё жилище в неизвестном направлении.

Судебные приставы разыскали девочку в Мордовии, где жила её бабушка. Вместе с участковым по делам несовершеннолетних, органами опеки и психологами ребёнка забрали у родственницы и передали отцу.