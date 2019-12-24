Архангельск, , 16:16 — REGNUM Масштабы елочной торговли в Архангельске значительно сократились — в городе открыли только три елочных базара. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

По словам начальника управления торговли Ирины Любовой, в этом году в администрацию города поступило рекордно малое количество заявок от предпринимателей на продажу живых елей, поэтому пришлось сократить и число точек торговли.

«Интерес к живым елям уже другой — многие предпочитают искусственные», — отметила она.

Напомним, на протяжении многих лет елочные базары работали в каждом округе Архангельска.