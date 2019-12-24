Тбилиси, , 16:19 — REGNUM Лицам, которые обнаружили у себя признаки заболеваний, вызванных вирусом гриппа или другими острыми респираторными инфекциями, в Тбилисском Центре скорой медицинской помощи рекомендовали обращаться к первичному звену здравоохранения. Данное сообщение было распространено столичным центром 24 декабря.

В сообщении отмечается резкий рост в Тбилиси обращений в службу скорой помощи заболевших с признаками гриппа.

«За последние два дня более трети вызовов приходится именно на пациентов с гриппом и вирусами, подобными гриппу», — говорится в заявлении.

Тбилисский Центр скорой медицинской помощи рекомендует в таких случаях обращаться к семейному врачу, педиатру или терапевту. Это объясняется тем, что скорая помощь рассчитана для реагирования на опасные и неотложные ситуации, и компетенция ее врачей в случае простудных заболеваний ограничена. В заявлении указывается, что при обращении к медикам первичного звена заболевание будет диагностировано точнее, а также могут быть проведены дополнительные исследования.

Напомним, о росте числа заболеваний гриппом в Грузии 18 декабря сообщил научный руководитель Национального центра контроля заболеваний Паата Имнадзе. Он отметил, что выявлены все три подтипа данной болезни.

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