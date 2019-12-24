Москва, , 15:58 — REGNUM Глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева подвела краткие итоги введённого в ряде школ запрета на использование мобильного телефона для учеников согласно новым методическим рекомендациям. Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала РБК.

Согласно статистике, которую она озвучила, у 74,2% школьников повысился уровень внимательности, у 70% повысился уровень умственной работоспособности, а тревога детей из-за возможной потери телефона, снизилась у 68,3%.

Также перестали испытывать тревогу из-за ожидания звонка или СМС — 79,2% респондентов, повысилась вербальная коммуникация между детьми и педагогами у 50%, и увеличился уровень двигательной активности — почти у 58% учащихся.

Всего, по словам Васильевой, от использования мобильных телефонов отказались около 18,7 тысяч школ.