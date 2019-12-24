Париж, , 15:58 — REGNUM Во время празднования Рождества в Париже будет усилена безопасность в местах отправления культа, передает BFM TV.

«По случаю Рождества префектура полиции Парижа установила устройства для обеспечения безопасности праздников, которые будут проходить 24 и 25 декабря 2019 года в христианских местах поклонения», — говорится в заявлении штаба полиции.

Система видеонаблюдения будет установлена у входов и выходов. Меры предосторожности также будут усилены в местах большого скопления людей, в частности во время проведения рождественской мессы в базилике на Монмартре и в церкви Сен-Сюльпис.

«Рождественские рынки, а также торговые центры и туристические места в столице также станут предметом пристального внимания полиции», — говорится в заявлении.

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