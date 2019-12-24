Сеул, , 16:53 — REGNUM Число людей в Южной Корее, проживших более пяти лет после того, как у них обнаружили онкологическое заболевание, превысила отметку в 1 млн человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Комитета по онкологическим заболеваниям.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на 2017 год, 1 039 659 человек прожили более пяти лет после того, как узнали свой диагноз, что составляет 55,7% об общего числа больных раком.

Известно, что самыми распространенными раковыми заболеваниями в стране считаются рак желудка, колоректальный рак, рак лёгких, рак щитовидной железы и рак молочной железы.

Специалисты отмечают, что самый высокий уровень выживаемости был отмечен при раке щитовидной железы — 100,1%, раке простаты — 94,1%, раке груди — 93,2%, а самый низкий показатель среди больных раком печени — 35,6%, лёгких — 30,2%, поджелудочной железы — 12,2%.

Тем не менее, число случаев заболевания раком на 100 000 человек сократилось до 282,8 случай. Средний показатель по странам Организации экономического сотрудничества и развития составил 301,1 случай.

Отметим, что по состоянию на 2018 год в стране насчитывалось 1,74 млн человек с онкологическими заболеваниями. Среди них, количество человек, которые прожили после диагноза более 5 лет составляет 916,889 человек, что является 52,7% от общего числа.