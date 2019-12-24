Калининград, , 15:54 — REGNUM Муниципальное образование Зеленоградский городской округ Калининградской области приобрело первый в регионе беспилотный летательный аппарат для поиска и спасения людей на воде, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Аппарат может доставить до утопающего спасательный круг и буксировать по воде человека, массой до 120 кг. Кроме этого он оснащён видеокамерой с 10−33-кратным оптическим приближением, тепловизором, буксирным механизмом, сигнальным буем и огнями, и другими элементами, необходимыми для проведения спасательных работ.

Стоимость покупки в сообщении пресс-службы не упоминается, по данным интернет-издания «Новый Калининград» стоимость дрона ранее оценивалась властями муниципалитета в 1,1 млн рублей.