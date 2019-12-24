Сельцо, Брянская область, , 15:59 — REGNUM Сложил свои полномочия заместитель главы города Сельцо Брянской области, сообщили 24 декабря в пресс-службе региональной прокуратуры. В надзорном ведомстве выявили конфликт интересов.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что чиновник, который должен осуществлять полномочия на профессиональной постоянной основе, одновременно является генеральным директором и единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью и ведёт коммерческую деятельность. Это запрещено законодательством.

Прокуратура внесла представление в адрес главы города, в ходе его рассмотрения чиновник подал заявление в Совет народных депутатов о сложении полномочий.