Москва, , 15:52 — REGNUM Официальный представитель автопроизводителя Mercedes на российском рынке «Мерседес-Бенц РУС» отзывает в России 1118 машин Mercedes-Benz GLE и Mercedes-Benz S-Класса. Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Под отзыв попали 1022 автомобиля Mercedes-Benz GLE, которые были реализованы с 2018 года по настоящее время.

«Причиной отзыва является крепление декоративной накладки на вертикальной перегородке задних дверей, которое может не соответствовать спецификации», — говорится в сообщении Росстандарта.

Также под отзыв попали 96 моделей Mercedes-Benz S-Класса, которые были проданы в этом году.

«Причиной отзыва является кодирование ПО коммуникационного модуля для системы электронного вызова (eCALL), которое может не соответствовать спецификации», — сообщили в службе. В Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии пояснили, что на машинах необходимо адаптировать конфигурацию ПО коммуникационного модуля для системы экстренного вызова.

Представитель автокомпании информирует, что все необходимые работы для устранения брака будут произведены для автовладельцев в ближайшем дилерском центре.

Напомним, в ноябре немецкая компания объявила об отзыве 383 машин Mercedes-Benz E-Класса, которые были проданы с 2016 года по настоящее время. Причиной отзыва стал задний спойлер на двери багажника, который мог быть изготовлен без соблюдения норм.

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