Москва, , 15:47 — REGNUM Россия на сегодняшний день занимает первое место по уровню развития вооружений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

«На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас», — сказал Путин.

По его словам, Советский Союз всегда пытался догнать США по ряду показателей, в числе которых — ядерная бомба и межконтинентальное оружие, однако ни СССР, ни Россия не пытались создать угрозу в отношении других государств.

Глава государства подчеркнул, что ни одна страна на сегодняшний день не имеет гиперзвукового оружия, «а гиперзвукового оружия континентальной дальности — тем более».