Москва, , 15:40 — REGNUM Проблема объективного кредитного скоринга действительно весьма актуальна. Значительная часть россиян имеет незадекларированные доходы, которые не может подтвердить документально, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя запуск проекта по оценке платежеспособности российских граждан.

«Кто-то наоборот готов предоставить в кредитное учреждение «липовые» данные о своих доходах, чтобы получить одобрение на кредит. К тому же единой, прозрачной и удобной системы оценки кредитоспособности населения сейчас не существует.

В итоге банкам зачастую крайне сложно получить объективную информацию и платежеспособности клиента, желающего получить кредит. В этом плане инициатива «Яндекса» вполне понятна. Но есть множество нюансов.

Да, отслеживание действий в социальных сетях, поисковых системах, мессенджерах может позволить при определенных обстоятельствах получить дополнительную информацию, пусть и косвенную, и том, какими фактическими ресурсами обладает тот или иной потенциальный заемщик.

Но следует понимать, что статья 137 УК РФ «…о незаконном сборе и использовании сведений о частной жизни лица» может сыграть тут с агрегатором злую шутку.

Если будет доказано, что собранная «Яндексом» информация использовалась не только для улучшения качества кредитного скоринга, но и для последующей рекламы, или в иных целях, не имеющих прямого отношения в кредитному скорингу, либо, что еще хуже, попала в руки злоумышленников, причинивших позднее материальный или иной вред гражданину.

В этих случаях «Яндекс» вполне может быть привлечен к ответственности, вплоть до уголовной, и как соответчик, и как сообщник. Так что правовая сторона данного вопроса требует тщательной проработки», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, «Яндекс», бюро кредитных историй (БКИ) и Объединенное кредитное бюро (ОКБ) и «Эквифакс» запустили проект по оценке платежеспособности заемщиков для банков.

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