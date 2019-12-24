Томск, , 15:40 — REGNUM Томская межрайонная природоохранная прокуратура в судебном порядке потребовала от администрации Томска принять меры к прекращению сброса неочищенных сточных вод в реку Ушайка в районе улиц Энергетиков и Коваленко. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 декабря в прокуратуре Томской области.

По данным ведомства, прокурорская проверка прошла совместно со специалистами областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Установлено, что на указанном участке берега реки из нескольких водовыпусков сбрасываются загрязнённые сточные воды. Анализ проб сточной воды показал, что концентрации обнаруженных в них загрязняющих веществ по ряду показателей превышают нормативные значения. В том числе до 25,3 раза по фосфат-иону, до 41,2 раза по аммоний-иону, до 5,2 раза по нефтепродуктам и так далее.

Некоторые объекты водоотведения являются бесхозными, часть — принадлежит администрации Томска. Департамент природных ресурсов неоднократно сообщал о данной ситуации, однако городские власти не приняли действенных мер.

В итоге Томский межрайонный природоохранный прокурор Ирина Борзенко направила в суд административное исковое заявление. Она добивается того, чтобы мэрию Томска обязали решить проблему.

Иск находится на рассмотрении в Советском районном суде Томска.

Как сообщало ИА REGNUM, пригород Брянска затопили нечистоты.