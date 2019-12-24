Москва, , 15:40 — REGNUM Многие нарекания к деятельности органов опеки и попечительства вполне оправданы, и эта сфера давно требует серьёзной реорганизации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 декабря заявила уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова на пресс-конференции об основных итогах деятельности института детских омбудсменов в субъектах РФ, а также о задачах на 2020 год.

«Изучение этой ситуации, конечно, говорит о том, что назрела реформа в этой сфере. И мы стали получать даже письма из органов опеки: честно скажу, это первое обращение от органов власти, которое нам пришло», — заявила Кузнецова.

Речь идёт о том, что органы опеки не имеют достаточных инструментов для усовершенствования своей деятельности.

«Необходимо рассмотреть вопрос об управлении этой сферой. Мы понимаем, что в регионах органы опеки могут быть подчинены, например, социальной защите. А вот по нормативным документам — заниматься (через) министерство просвещения. Такая чехарда и такой диссонанс соподчинённостей очень важной структуры — она приводит к таким «кривым» результатам. Уже и сами сотрудники видят эту необходимость. Мы уже об этом устали говорить», — подчеркнула она.

«Необходимо думать в направлении выстраивания вертикали в том числе, чёткого понимания, кто за что отвечает и кто чем управляет. Если документы нормативные обрабатывает одно ведомство, а в регионе соподчинённость другому ведомству, какой эффективности можно ждать, кто спросит за результат?» — добавила омбудсмен.