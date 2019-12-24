Рим, , 15:40 — REGNUM На одной из центральных станций римского метрополитена — «Сан-Джованни» будут оборудованы лифты, заявила во вторник, 24 декабря, мэр города Вирджиния Раджи.

Ни один из предыдущих проектов развития метро не предусматривал установки лифтов ни на этой, ни на некоторых других станциях, отметила Раджи.

Установка лифтов позволит сделать метрополитен доступнее для людей с ограниченными возможностями, городские власти продолжат работу в этом направлении, сказала также градоначальница.