Ростов-на-Дону, , 15:39 — REGNUM Ёлочные базары в Ростове-на-Дону работают круглосуточно до 31 декабря. Точки продаж новогодних красавиц будут закрываться лишь в предновогодний вечер.

«В настоящее время ёлочные базары работают в круглосуточном режиме. 31 декабря новогодние деревья можно будет приобрести до 17:00 мск. При этом скидки ожидать не стоит», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM продавец одной из точек.

ИА REGNUM ранее сообщало, что приобрести сосны в Ростове-на-Дону можно за 500 рублей, ели — за 1 тыс. рублей, пихты из Дании — за 5 тыс. рублей. Стоимость колеблется в зависимости от размера и внешнего вида новогодних деревьев.

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