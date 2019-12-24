Уфа, , 15:43 — REGNUM Следователи Уфы проводят доследственную проверку информации о применении в отношении ученицы 4 класса физического и эмоционального насилия со стороны старшеклассников в одной из уфимских школ. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Отмечается, что следователи опросят родителей девочки, учеников и учителей школы, а также установят все обстоятельства произошедшего.

Сообщается, что по результатам данной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что член совета по правам человека в Башкирии Динар Зайнуллин опубликовал на своей странице в социальной сети заявление мамы ученицы 4-го класса одной из уфимских школ о том, что школьники старших классов избивали ее дочь и вымогали у девочки деньги. По словам женщины, старшеклассники склоняли девочку к самоубийству и запугивали.

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