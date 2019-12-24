Санкт-Петербург, , 15:33 — REGNUM В организации проведения экзамена на получение водительских прав фактически ничего не изменится, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 24 декабря, независимый автоэксперт Дмитрий Попов, комментируя утверждение соответствующего постановления правительства.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал проект постановления правительства об изменении правил сдачи экзамена на права. Исключен практический экзамен по первоначальным навыкам управления, теперь для получения прав нужно будет сдать единый получасовой экзамен, состоящий из двух элементов — «площадка» и «город».

"По большому счету в технике приема экзамена ничего не изменится. «Фигуры» остаются на своих местах. «Площадка» отменена как отдельный этап, но сдавать эти упражнения все равно будет нужно.

Для ученика разница состоит в том, что если он сдал ту часть экзамена, что раньше называлась площадкой, но не сдал ту, что раньше называлась «город», то пересдавать он будет весь экзамен целиком, ведь это теперь единый экзамен.

Интересен другой аспект этого постановления. В нем вводится термин «обучающийся вождению», и указано, что он обязательно должен быть учеником автошколы. Вводится термин «обучающий вождению», и указано, что он обязательно должен быть сотрудником автошколы. Так что сдавать экзамены, не обучаясь в автошколах, больше не удастся», — отметил Дмитрий Попов.