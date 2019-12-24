Москва, , 15:27 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин выступил с резкой критикой посла Польши в Германии периода 40-х годов XX века, который пообещал поставить памятник Адольфу Гитлеру за депортацию евреев в Африку. Об этом он заявил в ходе заседания расширенной коллегии Минобороны РФ.

«Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя», — сказал Путин.

По словам главы государства, польский посол был солидарен с лидером нацистской Германии и даже пообещал поставить тому памятник в Варшаве за геноцид в отношении евреев.