Красноярск, , 15:25 — REGNUM В Красноярске 24 декабря состоялось мероприятие по закрытию нефтебазы, которая работала в городе с 1929 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Решение о прекращении работы нефтебазы приняли в июле 2019 года. Эту инициативу поддержали власти края.

Сейчас на площадке демонтируют резервуарный парк и вывозят разобранное технологическое оборудование. Мощности нефтебазы краевого центра распределили между Назаровской и Заозерновской нефтебазами.

В министерстве заверили, что закрытие нефтебазы в Красноярске не отразилось на работе красноярских АЗС. «Красноярскнефтепродукт» приступил к мероприятиям по закрытию объекта в июле.

Резервуары красноярской нефтебазы (61) вмещали 45 тысяч тонн топлива.

Причину закрытия объекта назвал министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев. По его словам, закрытие нефтебазы — это историческое событие. Она была важна для края, но «всё меняется»:

«Вокруг нефтебазы вырос Красноярск. И сегодня эту территорию нужно задействовать под развитие строительства».

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму хотят приватизировать нефтяной терминал за 770 млн рублей.