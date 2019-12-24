Турин, Италия, , 15:24 — REGNUM В приходской газете прихода святой Марии Магдалины в Верчелли (Италия) в последнем в 2019 году выпуске были опубликованы призывы не голосовать за самую популярную партию страны — оппозиционную «Лигу» Маттео Сальвини, передает Sky во вторник, 24 декабря.

В написанной приходскими священниками статье Сальвини сравнивался с Бенито Муссолини — именно такую «историческую аналогию» увидели авторы, подводя политические итоги года и комментируя выход «Лиги» из правящей коалиции ради (предположительно) проведения выборов и получения «всей полноты власти».

Представители «Лиги» в своем ответном заявлении отметили, что не понимают «желания некоторых священников прибегать к любым средствам для проведения абсурдной политики».

Ранее в Италии уже произошли несколько случаев конфликта между прихожанами и их пастырями из-за направленных против Сальвини критических политических высказываний священников.

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