Тбилиси, , 15:33 — REGNUM Заявление администрации компании Facebook о том, что ей были выявлены сотни страниц и аккаунтов, которые определили, как «фейковые», рассматривает Служба государственного аудита Грузии. Об этом в ведомстве рассказали 24 декабря журналистам агентства «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, специалисты проверяют, находится ли данный вопрос в компетенции аудиторов.

«Юристы службы рассматривают, насколько выявляется компетенция и мандат Службы аудита в содержании данного заявления», — рассказали в Службе аудита.

Как передавало ИА REGNUM, ряд политических и общественных сил начали требовать от властей Грузии проведения расследования по поводу заявления службы безопасности Facebook о выявленных страницах и аккаунтах с «координированным неаутентичным поведением».

Напомним, ранее по данному поводу высказалась прокуратура Грузии. Надзорное ведомство не заинтересовалось данной историей.

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