Санкт-Петербург, , 15:30 — REGNUM Спортсмен силовых единоборств и активист националистических группировок Вячеслав Дацик (кличка «Рыжий Тарзан») задержан российскими пограничниками в Сланцевском районе Ленинградской области при попытке незаконного пересечения государственной границы РФ и Эстонии.

Вместе с Дациком находился его знакомый, которому, по данным СМИ, Рыжий Тарзан хотел помочь незаконно пересечь границу по реке Нарве. Инцидент на границе произошел 22 декабря, оба подозреваемых находились в лодке, потерявшей управление.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM адвокат Андрей Федорков, сегодня, 24 декабря в Сланцевском городском суде Ленобласти для Дацика будет избираться мера пресечения. Защита спортсмена рассчитывает, что она не будет связана с лишением свободы, поскольку Дацик является гражданином России, имеет постоянную регистрацию и является публичным лицом, не собирающимся скрываться от следствия.

Напомним, ранее боец ММА (смешанные боевые искусства) Вячеслав Дацик по кличке Рыжий Тарзан обвинялся в нападении на публичный дом в мае 2016 года. Это событие вызвало большой общественный резонанс в Петербурге. Дацик находился под стражей, но в феврале 2019 года был освобожден в связи с истечением срока давности.

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Боец без правил Дацик выходит на свободу в Петербурге

Ранее, в декабре 2012 года, Дацик был приговорен к пяти годам колонии за серию ограблений салонов сотовой связи в Петербурге и Ленобласти. Находясь под следствием и проходя обследование в психбольнице, он водным путем в лодке бежал в Норвегию, которая отказала ему в политическом убежище. В Норвегии он отбыл срок за незаконное ношение оружия, а затем был депортирован в Россию. В марте 2016 года Дацик освободился из колонии и сразу же совершил новое преступление — то самое нападение на бордель.