Москва, , 15:20 — REGNUM В Замоскворецком суде города Москвы 24 декабря объявили приговор Дмитрию Бученкову, обвиняемому в участии в массовых беспорядках на Болотной площади, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бученкова заочно приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима.

Сам подсудимый на вынесении приговора не присутствовал. Бученков сбежал из-под домашнего ареста в 2017 году и сейчас скрывается в Европейском союзе. Его объявили в международный розыск. Заседания, остановленные в связи с его побегом, были возобновлены в ноябре.

Напомним, что согласованные с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади в 2012 году переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны.