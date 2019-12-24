Москва, , 15:32 — REGNUM В Москве в 2019 году было проведено 666 публичных слушаний. Об этом 24 декабря заявила председатель комитета по архитектуре и строительству столицы Юлиана Княжевская на заседании комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Присутствующие на заседании депутаты Мосгордумы, услышав цифру, отреагировали смехом, но комментировать не стали. Депутат Екатерина Енгалычева (КПРФ) попросила дать подборку: какая часть проведённых слушаний была посвящена строительству жилья, а какая часть — благоустройству.

В ответ Княжевская попросила прислать запрос, поскольку на данный момент не располагает по этой теме точной информацией.

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