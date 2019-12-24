Бишкек, , 15:08 — REGNUM За последние пять лет в Киргизии наблюдается увеличение на 11% количества зарегистрированных преступлений, значительная часть из которых пришлась на 2015 и 2018 годы. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета.

Так, если в 2014 году зарегистрировано чуть больше 27 тысяч преступлений, то в 2018 году их количество составило уже около 30 тысяч.

Наиболее часто в 2018 году происходили кражи — 39% от общего числа преступлений. Затем следует мошенничество — около 15% случаев, хулиганство — 8% и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков — 5%.

В то же время, число грабежей за этот период уменьшилось в полтора раза, а случаев хулиганства — на 18%.

За эти годы почти в два раза возросло число преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии. Также вдвое увеличилось число преступлений, совершенных ранее судимыми лицами.